«Бабье лето» продлится в Москве до конца сентября

До конца сентября москвичей ждут аномально теплые солнечные дни и звездные ночи. Об этом сообщил в среду «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода до конца месяца над европейской территорией России будет антициклональной, что бывает крайне редко. «Это значит, что будет малооблачно, днем - яркое солнце, а температура будет выше нормы на 3-5 градусов. Такое продолжительное «бабье лето», теплая погода», - пояснил он.

Вильфанд добавил, что ночи будут холодными по-осеннему - 8-10 градусов, на небе будут видны звезды. Дневные температуры будут в районе 15-19 градусов, а в ближайшие выходные столбики термометров в Москве и области могут подняться до 21 градуса.

По народному календарю «бабье лето» делится на два периода: молодое - с 28 августа по 11 сентября - и старое - с 14 по 24 сентября, напоминает агентство «Москва». Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в конце августа обещал, что в Москву в сентябре придет «бабье лето». Затем, уже в начале сентября, после нового похолодания синоптики прогнозировали вторую волну «бабьего лета».