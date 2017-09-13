МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

В ближайшие часы погода в московском регионе резко ухудшится. МЧС предупреждает о сильном дожде, грозе и порывах ветра вечером в среду.

«По прогнозам синоптиков (ФГБУ "Центральное УГМС") в ближайший 1-3 часа с сохранением вечером 13 сентября местами в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», — рассказали в ведомстве.

В МЧС рекомендуют переждать грозу в капитальном строении, не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, а также не парковать автомобили под деревьями.