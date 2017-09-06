Медведев назначил руководителем Росгидромета Максима Яковенко

«Назначить Яковенко Максима Евгеньевича руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, освободив его от занимаемой должности», - говорится в распоряжении Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил руководителя Росгидромета Александра Фролова от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

«Освободить Фролова Александра Васильевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», - говорится в распоряжении. Фролов был отправлен в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе России.

Возглавил Росгидромет заместитель Фролова Максим Яковенко. На сайте правительства опубликовано распоряжение о его назначении за подписью Медведева. «Назначить Яковенко Максима Евгеньевича руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, освободив его от занимаемой должности», - говорится в распоряжении.

Фролов родился 2 сентября 1952 г. Он возглавлял Росгидромет с 2010 г. по сегодняшний день.

В конце августа стало известно, что Генпрокуратура обратилась к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому с просьбой повысить точность прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, писал «Коммерсант».

Надзорное ведомство также рекомендовало Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета «по формированию госсети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением». Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 000 человек, а в трети городов Российской Федерации количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам. Помимо этого, Росгидрометом не повсеместно организовано «измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины». По данным Генпрокуратуры, только 7% пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы.

По мнению прокуроров, одной из причин «катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ "Центральное УГМС", согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с».

«Прогноз был точный с допустимыми погрешностями. Там, где погибли люди, ветер не выходил за прогнозы», - отвергал критику работы службы замруководителя Росгидромета Игорь Шумаков. По его словам, ветер сильнее прогноза был только на аэродромах Москвы и области, для летных площадок выпускаются отдельные авиационные прогнозы и в них «все предупреждения авиационным пользователям были даны заранее».

29 мая этого года в Москве и Подмосковье во время непогоды погибли 18 человек.