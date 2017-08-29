Генпрокуратура обвинила Росгидромет в неточности прогноза опасных природных явлений

В Генпрокуратуре обвинили Росгидромет в ошибке, которая привела к «катастрофическим последствиям» от урагана 29 мая. Об этом «Коммерсанту» заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Генпрокуратура обратилась к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому с просьбой повысить точность прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений.

Генпрокуратура также рекомендует Сергею Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета «по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением». Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 000 человек, а в трети городов Российской Федерации количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам. Кроме того, Росгидрометом не повсеместно организовано «измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины». По данным Генпрокуратуры, всего лишь 7% пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы.

Прокуроры рекомендуют природоохранному ведомству организовать мониторинг концентраций в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли, иных опасных элементов, включая диоксины, содержащихся в правительственном перечне.

В Росгидромете не смогли оперативно прокомментировать «Ъ» претензии Генпрокуратуры. В Минприроды «Ъ» сказали, что не будут комментировать «служебную переписку», отметив: «Большинство замечаний Генпрокуратуры связано с отсутствием у ведомства информации о реальной ситуации в данной сфере, о чем они были проинформированы».