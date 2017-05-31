Матвиенко поручила сенаторам узнать, почему москвичей не предупредили об урагане

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты выяснить причины позднего оповещения граждан об урагане в Москве и определить, как наладить систему оповещения. Это сообщает «Интерфакс». Поручение будет дано комитетам по обороне и безопасности и по аграрно-продовольственной политике. «Разобраться, провести расширенный комитет, может быть, отдельные рабочие встречи, проинформировать и, главное, внести предложения, что дальше с этим делать», - сказала спикер. Доложить о предложениях сенаторам поручено до окончания весенней сессии.

У Матвиенко после урагана осталось много вопросов, в частности «чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан».

Многие москвичи отмечали, что перед штормом 29 мая не получили предупреждения от МЧС о таком опасном явлении через sms-сообщение. По словам представителей операторов связи, это произошло не по их вине, а из-за нерасторопности министерства. Как сказали сотрудники двух операторов, им сообщение от МЧС пришло уже во время шторма, ближе к его завершению, – в 16.30 по московскому времени (в это время уже появились первые новости о жертвах шторма. – «Ведомости»). Один из собеседников «Ведомостей» поясняет, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. При этом, говорят источники, технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно: серверы не выдерживают такой нагрузки.

В МЧС объяснили, что прогноз синоптиков о ветре со скоростью 17-22 м/с не попадал в категорию чрезвычайных ситуаций, требующих экстренного оповещения. Поэтому ведомство предупредило население о неблагоприятных погодных условиях через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС России и sms-рассылку.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что прогноз на 29 мая был точным, своевременным и был правильно интерпретирован МЧС. «В прогнозе была выпущена информация о ветре 17-22 м/с - это для Москвы очень сильный ветер, который встречается редко. 25 м/с - это пороговое значение, но 22 м/с - это уже критично для деревьев, что и было отражено в предупреждении», - сказал он «Интерфаксу». «Интерпретация была правильная, грамотная - о том, что не нужно парковать автомобили под деревьями, что падающие деревья и слабо укрепленные конструкции могут представлять опасность», - добавил он.