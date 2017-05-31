Операторов обяжут предупреждать абонентов о чрезвычайных ситуациях

В понедельник во время шторма в Москве операторы не смогли вовремя предупредить всех своих столичных абонентов о разрушительном шторме Андрей Гордеев / Ведомости

В среду, 31 мая, Совет федерации рассмотрит законопроект, предписывающий операторам оповещать абонентов о чрезвычайных ситуациях. Накануне, во вторник, 30 мая, комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил внесение этого законопроекта в повестку пленарного заседания Совфеда, рассказала «Ведомостям» сенатор Людмила Бокова ( заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, один из кураторов вопросов связи).

Законопроект уже рассмотрен Госдумой и принят в трех чтениях, рассказал представитель Минкомсвязи Дмитрий Захаров. Он, как следует из текста документа, конкретизирует обязанность операторов по обеспечению пользователей услугами связи и передачу в эфир, сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий

На оператора возлагается обязанность провести оповещение пользователей в кратчайшие сроки и на безвозмездной основе.

По словам Боковой, порядок оповещения абонентов будет определен отдельным постановлением правительства в течение 30 дней после принятия закона.

Директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров считает, что закон закрепляет порядок взаимодействия операторов мобильной связи и МЧС, когда абонентам направляется короткое сообщение о чрезвычайной ситуации. «Мегафон» с пониманием относится к этой инициативе и считает, что его абонентам необходимо быть уведомленными о возможных опасностях, говорит Петров. Операторы и так сотрудничают с МЧС, отмечает представитель Tele2 Константин Прокшин, важно дать явное определение ситуаций в которых операторы будут обязаны рассылать смс по закону и четкая процедура взаимодействия с МЧС.

Представители МТС и «Вымпелкома» не стали комментировать законопроект.

В понедельник во время шторма в Москве операторы не смогли вовремя предупредить всех своих столичных абонентов о разрушительном шторме. По словам их сотрудников, это произошло не по их вине, а из-за нерасторопности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По словам сотрудников двух операторов, им сообщение от МЧС пришло уже во время шторма, ближе к его завершению, – в 16.30 по московскому времени (в это время уже появились первые новости о жертвах шторма. – «Ведомости»). Ни один оператор не согласился рассказать «Ведомостям», сколько sms, оповещающих о предстоящем шторме, он отправил и в какое именно время.

Один из собеседников «Ведомостей» поясняет, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. При этом, обращают внимание собеседники «Ведомостей», технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно: серверы не выдерживают такой нагрузки.