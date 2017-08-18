ФАС обнаружила картель при поставках суперкомпьютеров
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компании «Т-Платформы» и «Аквариус» в сговоре при поставке суперкомпьютеров в Курчатовский институт и возбудила против них дело, говорится в сообщении службы. Как поясняет ФАС, по результатам торгов цена суперкомпьютеров снизилась на 0,5%.
«Т-Платформы» пока не получала от ФАС документов и судить о сути обвинений не может, говорит представитель компании Елена Чуракова. Подозрение ФАС она называет ошибочным и сообщает о готовности компании предоставить службе все материалы по сделке. По словам Чураковой, компания с 2002 г. поставляет оборудование госзаказчикам и антиконкурентных соглашений никогда не заключала.
На момент публикации заметки представитель «Аквариуса» не ответил «Ведомостям».
Конкурс на поставку суперкомпьютера мощностью не менее 600 Тфлопс (количество операций с плавающей точкой в секунду) Курчатовский институт объявлял в ноябре 2014 г., следует из материалов госзакупок. Начальная максимальная цена торгов, которую заявлял институт, составляла 160 млн руб. Ровно такую сумму запросил «Аквариус». Заявка от «Т-Платформ» же была на 159,2 млн руб., и компанию признали победителем. Сейчас контракт уже исполнен, говорится в материалах госзакупок.
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