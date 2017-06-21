Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Россия осталась без двух
Среди 500 самых мощных суперкомпьютеров мира осталось лишь три российских
Суперкомпьютеры США впервые за 20 лет не вошли в тройку
- Павел Кантышев
- / Ведомости
В России регулярно появляются новые суперкомпьютеры, но их мощности недостаточно для попадания в рейтинг
Евгений Биятов / РИА Новости
В свежий рейтинг самых мощных суперкомпьютеров мира Top500 вошли лишь три российские машины против пяти в прошлогоднем ноябрьском рейтинге. Год назад (рейтинг выходит в ноябре и июне) их было семь.
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