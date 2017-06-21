Среди 500 самых мощных суперкомпьютеров мира осталось лишь три российских

Суперкомпьютеры США впервые за 20 лет не вошли в тройку

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Россия осталась без двух

В России регулярно появляются новые суперкомпьютеры, но их мощности недостаточно для попадания в рейтинг Евгений Биятов / РИА Новости

В свежий рейтинг самых мощных суперкомпьютеров мира Top500 вошли лишь три российские машины против пяти в прошлогоднем ноябрьском рейтинге. Год назад (рейтинг выходит в ноябре и июне) их было семь.