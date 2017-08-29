Росгидромет отверг критику Генпрокуратуры за прогноз майского шквала

Прогноз неблагоприятной погоды на 29 мая в столичном регионе был точным, обвинять службы Росгидромета в ошибках нельзя, заявил ТАСС замруководителя Росгидромета Игорь Шумаков. Так он прокомментировал статью «Коммерсанта» о том, что Генпрокуратура заявила об ошибке в этом прогнозе и попросила министра природы Сергея Донского добиться повышения точности прогнозов Росгидромета и усилить контроль над работой этой службы «по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением». По мнению прокуроров, одной из причин «катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ "Центральное УГМС", согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с».

«Прогноз был точный с допустимыми погрешностями. Там, где погибли люди, ветер не выходил за прогнозы», - заявил на это замруководителя Росгидромета. По его словам, ветер сильнее прогноза был только на аэродромах Москвы и области, для летных площадок выпускаются отдельные авиационные прогнозы и в них «все предупреждения авиационным пользователям были даны заранее».

В результате последствий шквалистого ветра 29 мая в Москве и Подмосковье погибли 18 человек.

В письме Генпрокуратуры также говорилось, что наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 000 человек, а в трети городов страны число действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам. Также прокуроры отметили, что Росгидромет не везде организовал «измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины». По данным Генпрокуратуры, всего лишь 7% пунктов наблюдений способны непрерывно регистрировать загрязнение атмосферы. Авторы письма рекомендовали Росгидромету организовать мониторинг концентраций в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли, иных опасных элементов, включая диоксины, содержащихся в правительственном перечне.