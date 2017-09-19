Синоптики пообещали москвичам новое бабье лето

К вечеру 19 сентября сильный ветер в столичном регионе начнет стихать, погода будет постепенно улучшаться, «предзнаменуя скорое наступление продолжительного старого бабьего лета». Это агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос». МЧС ранее предупредило через sms-рассылку о порывах ветра в Москве и Подмосковье до 17 м/с. В «Фобосе» сказали, что в отдельных районах Московской области фиксируется ветер с порывами до 14-19 м/с, но в черте города скорость ветра не достигает критических значений.

«В связи с вторжением в тыл североатлантического циклона холодного воздуха полярного происхождения в столичном регионе на отдельных метеостанциях наблюдаются мгновенные порывы ветра до штормовых 14-19 м/с. МЧС распространило штормовое предупреждение. В "Шереметьево" задувает до 19 м/с, Новом Иерусалиме - 16 м/с, Внукове - 15 м/с. Однако в самой Москве из-за плотной городской застройки ветер умеренный и не достигает критических значений», - говорится в сообщении. Сложный погодный режим из-за ветра в Московской области удержится до 18.00-19.00, а потом, за счет усиления антициклона, ветер начнет постепенно стихать.

По народному календарю бабье лето делится на два периода: молодое - с 28 августа по 11 сентября и старое - с 14 по 24 сентября, напоминает агентство «Москва». Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в конце августа обещал, что в Москву в сентябре придет бабье лето. Затем, уже в начале сентября, после нового похолодания синоптики прогнозировали вторую волну бабьего лета.