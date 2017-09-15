В Москве ветер повалил более 150 деревьев и повредил крыши домов

В Москве шквалистыми порывами ветра повалило более 150 деревьев, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ столицы. Частично повреждены крыши зданий.

«Шквалистый ветер и гроза не привели к сбоям в работе систем жизнеобеспечения города», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в результате падения деревьев травмы получили 15 человек.

По информации источника, у многих из них ушибы и переломы. «Семь пострадавших направлены в московские больницы, двое от госпитализации отказались», - отметил источник.