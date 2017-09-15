В Подмосковье из-за непогоды пострадали семь человек

В Подмосковье из-за непогоды пострадали семь человек, в том числе один ребенок, рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«По данным министерства здравоохранения Московской области, в результате непогоды в Подмосковье пострадали семь человек, один из них ребенок. Всем им оказана своевременная помощь. Ребенок доставлен с травмой головы в Центральную городскую больницу города Щелково, планируется перевод пациента в московскую больницу», - отметили в ведомстве.

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий. По информации СМИ, в Москве в результате непогоды травмы получили 15 человек.