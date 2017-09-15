В Подмосковье отключились несколько электроподстанций

В Московской области из-за непогоды отключились несколько электрических подстанций, передает «РИА Новости» со ссылкой на министерство энергетики Подмосковья.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя, грозы и шквалистого ветра до 25 м в секунду.

«Да, действительно, несколько подстанций отключились. Это Голицыно в Одинцовском районе и Балашиха. Туда выехали специалисты, решаются вопросы по времени восстановления», — уточнили в ведомстве.