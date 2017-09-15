Шесть человек пострадали в Москве из-за сильного ветра

В Москве шесть человек получили травмы при падении деревьев из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Четверо пострадавших направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались», - отметил источник, добавив, что среди пострадавших три женщины, двое мужчин и мальчик 10 лет.

«По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных - средней тяжести», - добавил он.

Другой источник рассказал, что в городе ветром повалено не менее 40 деревьев.

Как сообщает РИАМО, аэропорты Московского региона на данный момент работают в штатном режиме. Ранее МЧС объявило в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, грозы и дождя.