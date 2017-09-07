МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в ближайшие часы в Москве

Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в столице в ближайшие часы. В частности, по информации ведомства, в ближайшие три часа возможны гроза, сильный дождь и порывы ветра до 17 м в секунду.

«В связи с прохождением фронтальной зоны... вечером 7 августа местами в Московской области и Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м в секунду», - рассказали в ГУ МЧС.

МЧС также предупреждает, что во время непогоды возможно подтопление низменных участков дорог, пробки на дорогах и увеличение количества ДТП. Из-за сильных порывов ветра могут оказаться поврежденными линии электропередачи, повалены деревья. Автомобилистам рекомендуется не ставить машины под деревьями, вблизи рекламных щитов. Во время дождя необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.