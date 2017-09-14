Гидрометцентр прогнозирует для москвичей на выходные и понедельник «настоящую летнюю погоду»

По-летнему теплая погода продержится в Московском регионе как минимум до начала следующей недели, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень хороший сентябрь, и мы его ухудшение пока не прогнозируем. Погода в Московском регионе выше нормы на 3-4 градуса, и ближайшие выходные, а также понедельник будут очень комфортными», - сказал Вильфанд «Интерфаксу» в четверг.

По словам метеоролога, в ближайшие два дня возможны осадки и прогнозируется усиление ветра. В четверг ветер в порывах будет достигать 13-18 м/с, местами пройдет небольшой дождь. В пятницу, 15 сентября, через Московский регион пройдет атмосферный фронт, и, несмотря на по-летнему теплый воздух - до плюс 22 и выше, ветер усилится в порывах до опасных 15-20 м/с.

«Это серьезный прогноз о ветреной погоде», - сказал Вильфанд.

Однако к выходным в Москве и области распогодится. В субботу будет сухо и до 20 градусов тепла при переменной облачности, в воскресенье также будет тепло, местами возможен небольшой дождь.

В понедельник Гидрометцентр прогнозирует повышение температуры до 19-24 градусов.