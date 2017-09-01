В Москве на 2 сентября объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве на 2 сентября. Метеорологи ожидают в субботу сильный туман. Из-за данного природного явления возможны аварии на дорогах. В целом погода ожидается пасмурная.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - уточняется на сайте метеослужбы.

Туман ожидается на территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской, Калужской и Тульской областей.

Днем в столице будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ночью осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, днем - 20-22 градуса.