Россия потеряла до 20% урожая овощных культур из-за холодов

Гидрометцентр России прогнозирует высокий, почти рекордный урожай зернобобовых в России, однако сбор овощных культур может сократиться на 20% из-за холодов начала сезона.

«В целом отмечу, что в этом году валовый сбор зернобобовых ожидается второй по рекордным значениям. По прогнозу Гидрометцентра - на 15% больше, чем в среднем за пятилетие», - сказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Для овощных поздние заморозки, холодная погода в мае - июне привели к тому, что урожай овощных культур примерно на 20% меньше, чем было раньше», - отметил Вильфанд. Кроме того, заморозки негативно сказались на урожае косточковых, добавил метеоролог.

Что касается озимых и яровых зерновых культур, идет их интенсивная уборка: по данным Минсельхоза, намолочено 93 млн т зерна, что больше, чем в прошлом году на эту же дату. В целом ситуация с условиями вызревания культур в Европе благоприятна для российского экспорта зерна. «Очень хорошие условия в целом в мире для нашей страны по экспорту зерновых культур», - сказал Вильфанд.

Грядущая осень будет удачной по условиям для сева озимых, прогнозирует руководитель Гидрометцентра. «Существуют условия для сева озимых, и есть все предпосылки, что сев озимых будет проведен в оптимальные сроки. Сейчас складываются условия вполне благоприятные», - отметил метеоролог.

Урожай картофеля в этом году будет меньше, чем в прошлом, но качество клубней - выше. «Целый ряд агрометеоусловий привел к тому, что - особенно в Поволжье - из-за недостатка влаги урожай будет меньше, чем в прошлом году, примерно на 7%. Но качество картофеля прогнозируется хорошее», - сказал Вильфанд.