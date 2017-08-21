Синоптики обещают москвичам бабье лето

В Гидрометцентре заявили, что в Московском регионе, скорее всего, придет бабье лето в сентябре.

«По ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом», – сказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог добавил, что все условия для бабьего лета в столичном регионе есть. Однако Вильфанд не готов был дать точные даты.

«Точный прогноз будет за несколько дней, тогда мы сможем назвать конкретные даты», – сказал собеседник агентства.

Температура воздуха в Москве в воскресенье превысила климатическую норму на 8 градусов.