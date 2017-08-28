С 31 августа в Москве потеплеет до 20-25 градусов

Похолодание в Москве закончится к концу недели, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, 28 августа жителей Москвы и Московской области ждут дожди, местами сильные, ветер северной четверти местами усилится до 12-17 м/с и похолодание до 12-14 градусов тепла.

В середине недели погоду будет определять антициклон, который обеспечит отсутствие осадков. Днем в Москве 31 августа ожидается до 19 градусов при северном ветре, по области 15-20°; в четверг ветер будет западным и потеплеет в Москве до 20-22, по области - до 18-23 градусов.

С пятницы на погоду столичного региона начнут оказывать влияние атмосферные фронты северного циклона: станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. Днем в пятницу синоптики прогнозируют 20-25, в субботу 18-23 градуса.