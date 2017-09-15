МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Москве и Подмосковье

В МЧС сообщили о резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ближайшее время. Согласно прогнозу москвичей ждут дождь, гроза и шквалистый ветер до 25 м/с.

«В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Москве и Московской области, согласно прогнозу Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением фронтальной зоны ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с», - сообщили в МЧС.