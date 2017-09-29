Холодное лето заставило москвичей отказаться от дач и парков в пользу интернета

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Парки, пляжи и дома отдыха недосчитались посетителей: они пережидали холода в интернете Андрей Махонин / Ведомости

Холодное лето 2017 г. москвичи предпочли провести дома и стали реже бывать в парках, на пляжах и за городом, говорится в исследовании МТС. Такой вывод оператор сделал из анализа обезличенных больших данных о местонахождении своих абонентов, постоянно живущих в Москве и Московской области. МТС анализирует накопившийся за несколько лет трафик, который генерируют клиенты на базовых станциях. Затем инструменты анализа больших данных выявляют модели поведения абонентов, которые позволяют сделать вывод о маршрутах клиента – например, от места работы до места проживания, объясняет представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Так, посещаемость столичных парков летом снизилась год к году на 9%, посчитал оператор, а пляжей и водоемов – на 20%. Не рос интерес и к подмосковным дачам и домам отдыха – число поездок жителей столицы в Подмосковье сократилось на четверть. Количество дачников, регулярно выезжающих в область на выходные, снизилось на 16%. Максимальное снижение количества поездок в область в 2017 г. МТС наблюдала в июле, когда поток дачников год к году снизился на 31%. Однако москвичи столь же активно, как и прежде, путешествовали по России и выезжали за границу, отмечает Солодовников.