Более 7000 жителей Подмосковья остались без электричества из-за непогоды

Около 7300 жителей Подмосковья остались без электричества из-за сильного ветра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«29 мая с 14.30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 23 м/с) на территории Московской области происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" - ПАО "МОЭСК")», - сообщили в ведомстве.

Проводятся аварийно-восстановительные работы и принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики Андрея Черезова.

Системы жизнеобеспечения Московской области приведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой, заявил зампредседателя правительства области Дмитрий Пестов. «На случай нештатных ситуаций в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1000 дизельных электростанций», - добавил Пестов.