Москвичам пообещали по два ведра дождя на каждый квадратный метр в пятницу и субботу

13, 14 и 15 октября Москву зальет, в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Это агентству «Москва» сказали в центре погоды «Фобос». В первые 11 дней октября в регионе выпало 44% от месячной нормы осадков.

«Особенно дождливыми обещают быть вторая половина пятницы, ночь на субботу и первая половина дня выходного. Только за этот период на каждый квадратный метр московских улиц прольется по два ведра небесной влаги», - предупредили синоптики.

Температура при этом будет постепенно понижаться, возвращаясь к климатической норме. В пятницу в Москве ночью будет плюс 5-7 градусов, днем - плюс 9-11 градусов, в субботу после полудня уже будет не теплее плюс 7-9 градусов, в воскресенье под утро ожидается плюс 3-5 градусов, днем - до 6-8.

Росгидромет сообщал, что к вечеру воскресенья в Москве может выпасть до 35% месячной нормы осадков.