Путин открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Президент России Владимир Путин выступил на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он отметил, что барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий.

«Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов», — сказал Путин.

Открытие началось с исполнения гимна России. В зале присутствовало около 10 000 человек. Церемонию подготовил продюсерский центр Игоря Крутого.

Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 14 по 22 октября, в нем принимают участие около 20 000 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран.

Фестивальные мероприятия пройдут еще в 16 городах России. В субботу в Москве прошел парад карнавалов. Из-за этого в столице перекрывали улицы и переулки от Ильинки до Лужников, выходящие на Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.