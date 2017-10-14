Парад-карнавал фестиваля молодежи и студентов прошел в Москве
В столице для этого перекрыли улицы от Ильинки до Лужников
Всемирный фестиваль молодежи и студентов вновь проходит в России. 14 октября он открылся Парадом карнавалов в Москве, а с 15 по 22 октября будет проходить в Сочи
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Улицы и переулки от Ильинки до Лужников, выходящие на Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, перекрывали в Москве 13 и 14 октября из-за проведения парада-карнавала
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Участники парада показали в том числе реконструкцию элемнтов шествий 1957 и 1985 годов
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Это третий фестиваль, проведенный в России. Посмотреть как проходил первый московский слет студентов в 1957 г., можно в галерее «Ведомостей»
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