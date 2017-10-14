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Парад-карнавал фестиваля молодежи и студентов прошел в Москве

В столице для этого перекрыли улицы от Ильинки до Лужников
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