Джоан Роулинг признана самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 октября 2017 года

Политика

США стараются сохранять нейтральную позицию в конфликте между иракцами и курдами. И те и другие являются союзниками Вашингтона в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в России) читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп в ноябре совершит поездку в Азию. Он посетит Китай, Южную Корею, Вьетнам, Филиппины, а также встретится в Токио с императором Японии Акихито читать на FT.com

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин укрепит свою власть после съезда Коммунистической партии. Вопрос в том, уйдет ли он в 2022 г.? читать на WSJ.com

Экономика

В среду начнется съезд Коммунистической партии КНР, на котором Си Цзиньпин должен быть избран лидером страны еще на пять лет. Он уже не обещает предоставить больше свободы рынкам, так как приоритетом Пекина стало вмешательство в экономику и поддержка госкомпаний читать на WSJ.com

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 3% в годовом выражении. Это самый высокий темп инфляции в стране за пять лет. Ожидается, что в ноябре Банк Англии повысит процентные ставки впервые со времен финансового кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Airbus станет партнером Bombardier. Она приобретет контрольный пакет акций подразделения Bombardier, выпускающего самолеты C-Series. Это позволит им сохранить рабочие места в Великобритании, Канаде и Китае и лучше конкурировать с Boeing читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Daimler в понедельник объявила, что предпринимает предварительные шаги по реорганизации своего бизнеса. Предполагается, что он будет разделен на три отдельные компании. Но реорганизацию еще должны одобрить акционеры и наблюдательный совет читать на WSJ.com читать на FT.com

Автопроизводители пытаются обеспечить себе поставки кобальта, необходимого для выпуска электромобилей читать на FT.com

General Motors планирует первым из автопроизводителей протестировать самоуправляемые автомобили в Нью-Йорке, где непростые условия для вождения читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Если Saudi Aramco откажется от IPO, это может воспрепятствовать росту цен на нефть, считают участники рынка читать на WSJ.com

Гигантское газовое месторождение Haynesville Shale в Луизиане, которое было одним из первых центров сланцевого бума в США, снова пользуется популярностью. Это происходит благодаря строительству нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры вдоль побережья Мексиканского залива читать на WSJ.com

Правительство Австралии отказалось перейти на более чистые источники энергии, сильно сократив использование угля. Из-за реализации этого плана электроэнергия подорожала, также стали возникать перебои с электроснабжением читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Credit Suisse оказался под давлением инвестора-активиста RBR Capital Advisors. Тот хочет разделить бизнес банка на три части, воспользовавшись тем, что инвесторы не могут дождаться прогресса при гендиректоре Тиджане Тиаме читать на FT.com

Ирландии потребовалась финансовая помощь в 2010 г. из-за краха ее банковского сектора. С тех пор он так полностью и не восстановился. Но Ирландия надеется, что ее банковский сектор сможет извлечь выгоду из Brexit и поможет ей компенсировать возможное снижение рабочих мест в других отраслях читать на WSJ.com

Американские банки и страховые компании будут вынуждены изменить свои договоренности с аудиторами из-за новых европейских правил. Они направлены на то, чтобы между компаниями и «большой четверкой» аудиторов не было тесных отношений читать на FT.com

Крупный план

В «черный понедельник» 19 октября 1987 г. фондовый рынок США упал более чем на 20%. Прошло 30 лет с того дня, и сейчас участники рынка отмечают параллели с той ситуацией читать на FT.com

Технологии

Продажи персональных компьютеров вырастут в 2018 г., прогнозирует Gartner. Этому должны поспособствовать переход компаний на новые компьютеры и восстановление рынков Китая и России читать на FT.com

Qualcomm впервые протестировала 5G-соединение на мобильном устройстве. Компания прогнозирует, что коммерческое использование 5G-сетей и смартфонов начнется в 2019 г. читать на FT.com

Google пытается создать квантовый компьютер, который мог бы изменить мир читать на WSJ.com

Специалисты обнаружили в протоколе безопасности Wi-Fi уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры читать на WSJ.com

Медиабизнес

Weinstein Co. ведет переговоры о продаже своих активов фонду прямых инвестиций Colony Capital, который также предоставит ей немедленное финансирование. У студии возникли проблемы из-за скандала вокруг ее основателя Харви Вайнштейна читать на WSJ.com читать на FT.com

Snap договорилась с NBCUniversal о производстве контента для ее сервиса Snapchat читать на WSJ.com

Рост числа пользователей Netflix в III квартале превысил прогнозы. Котировки ее акций достигли рекордного уровня несмотря на то, что компания планирует потратить до $8 млрд на контент в следующем году читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Uber может в течение недели договориться с SoftBank об условиях сделки, в результате которой японская компания получит в ней крупную долю. Об этом сообщила член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон читать на WSJ.com

Инвестору-активисту Нельсону Пелтцу не хватило лишь 0,2% голосов акционеров, чтобы получить место в совете директоров Procter & Gamble. Но Пелтц хочет дождаться пересчета голосов независимым инспектором, что может занять несколько недель читать на WSJ.com

Семья Нордстром отложила намерения сделать ритейлера Nordstrom частной компанией. Ей не удалось привлечь достаточно заемных средств для его выкупа читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Нью-Джерси предлагают налоговые льготы до $7 млрд, чтобы убедить Amazon открыть свою вторую штаб-квартиру в Ньюарке читать на WSJ.com

Недвижимость

Азиатские инвесторы вкладывают рекордные суммы в офисы в Лондоне. На их долю пришлось две трети от всех инвестиций в III квартале, по данным CBRE читать на FT.com

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