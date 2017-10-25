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Армен Джигарханян выписан из больницы

82-летний актер Армен Джигарханян выписан из больницы, передает «РИА «Новости» со ссылкой на справочную 57-й городской больницы.

Как рассказали в больнице, актер был выписан 24 октября, во вторник вечером. Он был госпитализирован 10 октября в состоянии средней тяжести.

Также стало известно, что Джигарханян написал в отделение полиции заявление о краже у него паспорта. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело. Паспорт был украден предположительно в театре, где работает актер.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи документа, однако не стали раскрывать личность потерпевшего. По информации МВД, заявление было подано 24 октября. «С 1 по 10 октября текущего года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина России на его имя», — пояснил источник, добавив, что дело возбуждено по ст. 325 УК «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

В свою очередь представитель жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк‐Романовской Элина Мазур рассказала телеканалу «360» о том, что здание Московского драматического театра якобы подверглось рейдерскому захвату. По ее словам, руководство учреждения отстранено. «Бухгалтерия захвачена армянской группировкой», - сообщила Мазур. По ее словам, сам Джигарханян находится в своем кабинете. Актеры театра рассказали, что в здании идет репетиция, театр работает в штатном режиме.

Джигарханян сыграл более 250 ролей в театре и кино.