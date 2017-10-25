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Робби Уильямс объяснил причины отмены концертов в Москве и Петербурге

Британский певец Робби Уильямс записал видеообращение к российским фанатам. Он назвал причины, из-за которых его концерты в Москве, Сочи и Петербурге не состоялись. Они были отменены в начале сентября этого года.

По его словам, основная причина - плохое самочувствие актера. «Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как раз под конец моего тура», - сказал он. По его словам, тур «хорошо шел», он планировал быть с концертами в Москве, в Санкт-Петербурге... Однако получил результаты исследований, «они вызывали беспокойство и я оказался в реанимации», добавил исполнитель.

Он поблагодарил фанатов за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. На данный момент певец чувствует себя лучше. Он каждый день занимается спортом. «Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда приеду и наконец выступлю», — сказал Уильямс.