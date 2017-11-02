Адвокат дисквалифицированных лыжников назвал решение МОК политическим

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Организатору теракта в Нью-Йорке может грозить смертная казнь

Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову было предъявлено обвинение по двум эпизодам, сообщает Reuters. По первому – пособничество террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) – максимальным наказанием может быть пожизненное заключение, заявил и. о. прокурора Южного округа Нью-Йорка Джим Кун. По второму – в насилии и уничтожении автомобилей, в результате чего погибли восемь и более человек – смертная казнь. Ким отметил, что в ходе разбирательства Саипову могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Водитель пикапа, выехавшего на полосу для велосипедистов около Всемирного торгового центра 31 октября, находится в госпитале Bellevue Hospital Center, он был ранен в ходе задержания. Следователям он рассказал, что готовил теракт несколько недель, искал информацию о том, как отмечается в Нью-Йорке Хеллоуин. 22 октября он арендовал грузовик и даже совершил пробную поездку, чтобы отработать поворот машины. Изначально он планировал проехать по велосипедной дорожке и добраться до Бруклинского моста, чтобы атаковать пешеходов, приводит Associated Press слова агента ФБР Амбер Тайри. Он также собирался вывесить в момент атаки флаги ИГ, но решил, что это привлечет к нему слишком много внимания раньше времени.

Саипов сообщил, что на атаку его вдохновили видео лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. В одном из двух его мобильных телефонов было обнаружено 90 видеороликов и 3800 фотографий, многие из которых являлись частью пропаганды ИГ. Обвиняемый заявил, что «чувствует себя хорошо» от того, что ему удалось сделать.

В частных беседах с сослуживцами Саипов никогда не говорил об ИГ, но было понятно, что он придерживается радикальных взглядов, рассказал знакомый с ним Миррахмат Муминов. Саипова сложно назвать успешным человеком. Он работал водителем грузовика в Огайо, затем, совсем недавно, был водителем Uber, но его карьера развалилась. Он был из тех, кто недоволен своей жизнью, «у него была привычка не соглашаться со всеми», отметил Муминов. У Саипова есть жена и две дочери. Его сосед в Нью-Джерси рассказал, что недавно у них родился мальчик.

«То, как мы относимся к господину Саипову в этом судебном процессе, скажет нам гораздо больше о нас самих, чем о нем», - заявил назначенный обвиняемому адвокат Дэвид Паттон.

Роль в нью-йоркском теракте второго подозреваемого из Узбекистана – 32-летнего Мухаммадзура Кадырова – пока не находит подтверждения. Он был другом Саипова, но в этом деле у него, похоже, не было никакой роли, сказал собеседник AP в правоохранительных органах.