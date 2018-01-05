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МОК утвердил форму для сборной России по хоккею

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российских хоккеистов на Олимпийских играх 2018 г., сообщил ТАСС источник, знакомый с процессом согласования экипировки российских спортсменов. Также о том, что МОК утвердил окончательный вариант формы, сообщил «Чемпионат», в распоряжении которого оказались фотографии.

На форме не будет эмблемы с изображением хоккеиста и будет нанесена надпись Olympic Athlete from Russia, под которым в Южной Корее будут выступать все российские спортсмены.

Федерация хоккея России ждет окончательного утверждения формы со стороны фирмы-изготовителя.

Ранее МОК запретил российским спортсменам использовать в экипировке национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это связано с тем, что российских олимпийцев допустили до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. Такое решение МОК принял в начале декабря. Решение об участии россиян будет приниматься индивидуально специальной комиссией. Их будут представлять как олимпийских атлетов из России. В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский.