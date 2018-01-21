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Собянин пообещал хороший приз за фильм о Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал хороший приз за хороший фильм о Москве. Об этом мэр сообщил на своей странице в соцсети «В контакте». Прием заявок на конкурс фильмов о Москве начинается 22 января.

«Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше 5 лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице. Победителю достанется хороший приз», - написал мэр столицы.

Победителей конкурса объявят во время акции «Ночь кино», которая пройдет в конце августа. Общий призовой фонд конкурса — 100 млн руб., организатор - департамент культуры, куратор - «Московское кино». «Среди претендентов вполне могут оказаться “Притяжение”, действие которого разворачивается в московском районе Чертаново, “Про любовь. Только для взрослых” — вторая часть фильма-победителя прошлого года, фильм “Мифы”, где Москва — один из ярких героев. Для нас очень важно, чтобы город был полноценным героем фильма, чтобы образ Москвы был ярким и запоминающимся», - рассказала гендиректор «Московского кино» Светлана Максимченко.

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