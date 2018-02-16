Российский скелетонист завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане

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Игорь Чайка получил разрешение на строительство завода по переработке грибов

Сын генпрокурора России Игорь Чайка получил разрешение на строительство завода по переработке грибов и овощей. Власти Подмосковья его уже выдали. Об этом рассказал RNS министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Чайка уже строит в Зарайском районе Подмосковья завод по производству шампиньонов. Предприятие по переработке грибов и овощей расположится там же и будет строиться в рамках второй очереди проекта.

Завод по выращиванию и переработке грибов планировали запустить в феврале 2018 г., рассказывал сам Чайка в апреле 2017 г. «На данный момент у нас на земельном участке завершены все геодезические, геологические и кадастровые работы, проектирование, внесен аванс за поставку оборудования от голландской компании. Кроме того, фактически оформлен договор аренды с правительством Московской области на эти земельные участки», - говорил он тогда. По словам Чайки, правительство Московской области выделит его компании компенсацию капитальных затрат - около 20%. Общий объем инвестиций он оценивал ранее в 2,3 млрд руб.

Производство грибов есть также у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – в Калининградской области. Агрокомплекс Лужкова – «Веедерн» – начал выращивать грибы в конце 2016 г.