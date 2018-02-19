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Песков призвал дождаться официальных данных о допинг-пробе керлингиста из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных комментариев в связи с возможным употреблением мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

Он добавил, что Кремль не комментирует эту информацию, но подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации ведет себя осторожно и весьма корректно. Песков призвал дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно произойти в данном случае.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

В понедельник антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении Крушельницкого. В воскресенье МОК уведомил штаб российской делегации на Олимпиаде о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян, имя спортсмена, а также вид спорта официально не назвали. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком. По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония.

Тренер керлингиста отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе.

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