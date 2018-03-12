Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова

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«Нафтогаз» оценил сумму иска к России в $8 млрд из-за потери активов в Крыму

Сумма иска, который «Нафтогаз» и его дочерние структуры подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с потерей крымских активов с учетом процентов, достигает около $8 млрд. Об этом в Facеbook написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как забрать (...) $5 млрд было без процентов (сумма иска - ред.), $8 млрд - с ожидаемыми процентами», - пояснил он в ходе переписки с подписчиками соцсети.

В сентябре прошлого года Витренко называл сумму поданного «Нафтогазом» иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов.

Рассмотрение иска относительно потери крымских активов начнется в мае этого года.

Миллиарды Крыма