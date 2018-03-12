Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, передает «Интерфакс».
«Путину сообщили о прискорбной новости - кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В МХТ им. Чехова сообщили, что из-за смерти Табакова в ближайшие три дня спектаклей в театре не будет. «До среды отменены все спектакли в театре», - уточнили в пресс-службе театра. Прощание с актером пройдет в театре, о дате сообщат позднее.
12 марта Табаков скончался в Первой градской больнице на 83-м году жизни. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МХТ им. Чехова.