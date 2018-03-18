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Россияне заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

В южнокорейском Пхенчхане завершились XII зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете. На счету паралимпийцев из России восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.

Первое место заняла сборная США (13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых), третье — команда Канады (8, 4, 16). Всего на Паралимпиаде-2018 разыграли 80 комплектов наград.

Больше всего наград в составе команды из России заработала Михалина Лысова, на счету которой шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения.

По пять медалей завоевали Екатерина Румянцева и Анна Миленина. Они также выступали в лыжах и биатлоне — в классе «стоя».

Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. От России на Паралимпиаду-2018 поехали 30 спортсменов. Также в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц.