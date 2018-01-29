Российских атлетов допустили к Паралимпиаде в нейтральном статусе

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе, говорится в сообщении комитета. В то же время продлено отстранение Паралимпийского комитета России, отмечает МПК. Однако, принимая во внимание прогресс, достигнутый Паралимпийским комитетом России в области противодействия допингу, МПК разрешил российским атлетам выступать под нейтральным флагом на отборочных соревнованиях по пяти зимним видам спорта: альпийские лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на колясках.

Следж-хоккеисты из России не смогут выступить на Паралимпиаде, так как команда не смогла пройти квалификацию, говорится в сообщении.

Решение по отстранению ПКР принято в связи с неисполнением двух условий – признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства и подробного и аргументированного ответа на выводы в докладе Ричарда Макларена, указывает международный комитет.

«Летом 2016 г. антидопинговая система в России оказалась полностью скомпрометированной, коррумпированной и открытой для злоупотреблений. Это не позволило определить, какие российские спортсмены были чистыми, а какие нет; было ясно, что участие России в паралимпийских соревнованиях будет серьезно подвергать сомнению целостность и доверие к спортивной конкуренции», – отметил президент МПК Эндрю Парсонс. По его словам, в то время были приняты меры, которые были необходимы и «были пропорциональны ситуации, с которой мы столкнулись». Он добавил, что теперь у комитета больше уверенности в том, что антидопинговая система в России уже не скомпрометирована.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта. По данным МПК, участие в Играх смогут принять от 30 до 35 российских спортсменов.

Позже в понедельник МПК опубликует все условия, которым должны соответствовать российские спортсмены, чтобы принять участие в Играх. В частности, каждый атлет должен был пройти минимум два антидопинговых теста за последние полгода, иметь квалификацию в своем виде спорта. Любой спортсмен или официальное лицо, каким-либо образом фигурирующие в многочисленных антидопинговых расследованиях в отношении России, не могут быть допущены к участию в Паралимпиаде, указывает МПК. Российские спортсмены должны выступать в нейтральной форме, российские флаги в местах проведения Игр запрещены.

Паралимпийская сборная России была отстранена от соревнований летом 2016 г. после публикации доклада Макларена. В результате россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В декабре 2017 г. Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских атлетов до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причина – многочисленные случаи применения российскими спортсменами допинга в 2012–2015 гг.

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