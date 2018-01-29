Российских атлетов допустили к Паралимпиаде в нейтральном статусе

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KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в нейтральном статусе, говорится в сообщении комитета. В то же время продлено отстранение Паралимпийского комитета России, отмечает МПК. Однако, принимая во внимание прогресс, достигнутый Паралимпийским комитетом России в области противодействия допингу, МПК разрешил российским атлетам выступать под нейтральным флагом на отборочных соревнованиях по пяти зимним видам спорта: альпийские лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на колясках.
Следж-хоккеисты из России не смогут выступить на Паралимпиаде, так как команда не смогла пройти квалификацию, говорится в сообщении.
Решение по отстранению ПКР принято в связи с неисполнением двух условий – признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства и подробного и аргументированного ответа на выводы в докладе Ричарда Макларена, указывает международный комитет.
«Летом 2016 г. антидопинговая система в России оказалась полностью скомпрометированной, коррумпированной и открытой для злоупотреблений. Это не позволило определить, какие российские спортсмены были чистыми, а какие нет; было ясно, что участие России в паралимпийских соревнованиях будет серьезно подвергать сомнению целостность и доверие к спортивной конкуренции», – отметил президент МПК Эндрю Парсонс. По его словам, в то время были приняты меры, которые были необходимы и «были пропорциональны ситуации, с которой мы столкнулись». Он добавил, что теперь у комитета больше уверенности в том, что антидопинговая система в России уже не скомпрометирована.
Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта. По данным МПК, участие в Играх смогут принять от 30 до 35 российских спортсменов.
Позже в понедельник МПК опубликует все условия, которым должны соответствовать российские спортсмены, чтобы принять участие в Играх. В частности, каждый атлет должен был пройти минимум два антидопинговых теста за последние полгода, иметь квалификацию в своем виде спорта. Любой спортсмен или официальное лицо, каким-либо образом фигурирующие в многочисленных антидопинговых расследованиях в отношении России, не могут быть допущены к участию в Паралимпиаде, указывает МПК. Российские спортсмены должны выступать в нейтральной форме, российские флаги в местах проведения Игр запрещены.
Паралимпийская сборная России была отстранена от соревнований летом 2016 г. после публикации доклада Макларена. В результате россияне пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.
В декабре 2017 г. Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских атлетов до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причина – многочисленные случаи применения российскими спортсменами допинга в 2012–2015 гг.
Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады
AFP
«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого [отстранения сборной]. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - сказал Путин. По мнению президента, МОК «не совсем честно» задействовал принцип коллективной ответственности в отношении сборной. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», - указал Путин (цитаты по «Интерфаксу»)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
2/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной самоидентификации, без гимна, без флага», - заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
3/15
Сергей Савостьянов/ТАСС
«Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди <...> Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности», - заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина (цитата по sports.ru)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы, спортсмены, – вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн», - сказал журналистам нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук (цитата по «Р-спорту»)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В контакте»
6/15
Денис Абрамов / Ведомости
«Они не взяли нас санкциями, теперь они морят нас тем, что ехать или не ехать», - сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в эфире «Первого канала»
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом - я не понимаю этого совсем», - заявил нападающий сборной России, капитан клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин агентству «Москва»
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Так решили только потому, что мы, по их мнению, должны были признать то, чего у нас нет, а у нас нет государственной программы допингового обеспечения спортсменов. Никакая страна, какими бы ужасными нас ни изображали, такого в страшном сне придумать не может. Теперь они наказывают наших спортсменов, уточняя, что "чистые" спортсмены без имени, без роду могут поехать», - заявила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (цитата по «Р-спорту»)
9/15
Денис Гришкин / Ведомости
«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить как положено», - заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев «РИА Новости»
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Олимпиада без России - это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» - написала депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице «В контакте»
11/15
facebook.com / GerardXavierMarcelDepardieu
Известный французский актер Жерар Депардье принял участие во флешмобе в поддержку российских олимпийцев. На своей официальной странице в Facebook актер разместил фотографию, на которой он позирует с плакатом, на котором изображен девиз флешмоба No Russia No Games, что переводится как «Нет России - нет Игр»
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Владимир Гердо / ТАСС
«Есть люди, которые говорят, что надо ехать на Олимпиаду, все-таки это наши спортсмены, они ждали этих Игр, готовились к ним, прошли через лишения, болячки, кровь и пот и, конечно, мы не имеем права лишить их этого счастья. С другой стороны, страна готовилась, гордилась этими спортсменами, вкладывала силы, душу, средства, и лишить болельщиков такого удовольствия... Это будет очень сложное решение, с кондачка его принять нельзя», - сказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев «Интерфаксу»
13/15
Александр Шалгин / ТАСС
«МОК изменил принципам, предал, по сути, принципы международного олимпийского движения. На его знаменах было написано "О спорт, ты мир"... Теперь можно написать: "О спорт, ты война", потому что в олимпийское движение вместо мира принесены принципы войны, холодная война пришла и в олимпийское движение», - сказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
14/15
Евгений Разумный / Ведомости
Прежде чем реагировать на это решение, российским властям потребуются ответы на ряд вопросов, для чего потребуется контактировать с МОК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей». Предстоит также решить, кто будет осуществлять контакты России с МОК, дал понять представитель Кремля. «До того, как будут получены ответы на эти вопросы, до того, как спортсмены сформулируют свою позицию, высказываться по этому поводу считаем преждевременным», — сказал Песков