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Российский павильон на Венецианской биеннале сделают в виде железнодорожной станции

Россия в этом году на архитектурной части Венецианской биеннале представит выставку «Станция Россия». Об этом рассказал комиссар российского павильона Семен Михайловский, сообщает «Интерфакс».

Сам павильон будет в виде железнодорожной станции, отметил Михайловский. По его словам, внутри будет станция ожидания, камеры хранения, депо, а также будет использоваться инфографика, видео и многое другое. «Ситуация сейчас непростая, но в Венеции это не ощущается и не ощущалось никогда. Мы взаимодействуем со всеми, руководство биеннале к нам относится очень хорошо. Там напряжения нет никакого. Есть павильоны, с которыми мы взаимодействуем в разных направлениях, поддерживаем друг друга», – добавил он.

Венецианская биеннале – одна из самых известных выставок искусства. Она появилась в 1895 г., павильон для России построили в 1914 г. В разное время там представляли свои работы Михаил Врубель, Кукрыниксы, Эрик Булатов, Кузьма Петров-Водкин, Борис Кустодиев, Казимир Малевич и многие другие. В этом году биеннале откроется 26 мая.

Россия на 57-й Венецианской биеннале