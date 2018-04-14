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Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

В возрасте 86 лет умер режиссер Милош Форман, передает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ. О причине смерти пока ничего не сообщается. У режиссера остались жена и четверо сыновей.

Форман родился в чешском Чаславе в 1932 г. После ввода советских танков в Чехословакию в 1968 г. режиссер эмигрировал в США.

Наиболее знаменитыми работами Милоша Формана являются фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне».

Форман – обладатель двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов», премий BAFTA и «Сезар».

Памяти Милоша Формана