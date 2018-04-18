Стиль жизни

Новости

Стартовал последний этап продажи билетов на ЧМ-2018

В среду, 18 апреля, в полдень по московскому времени стартовал последний этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу в России. Билеты продаются на сайте FIFA в порядке живой очереди.

По состоянию на 12.10 мск время ожидания в электронной очереди, чтобы купить билеты, составляет более часа.

Всего FIFA планирует продать около 2,7 млн билетов на игры турнира, заявил во вторник руководитель билетного департамента FIFA Фальк Эллер. По его словам, по итогам предыдущих этапов было продано 1,7 млн билетов.

Болельщикам предлагается выбрать билеты из четырех ценовых категорий, при этом билеты четвертой категории (самые дешевые) доступны только для болельщиков из России. Для того чтобы попасть на стадион, только билета недостаточно. Также необходимо оформить паспорт болельщика.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах и на двенадцати стадионах.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018