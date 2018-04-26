Стиль жизни

Новости

В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян доставлен в одну из московских больниц. Он находится в состоянии комы, утверждает источник ТАСС в медицинских кругах.

«Армен Борисович срочно был госпитализирован в столичную больницу с инфарктом. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - уточнил источник.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что состояние здоровья Джигарханяна оценивается как средней тяжести. У актера возникли проблемы с сердцем, добавил он.

Друг актера Артур Согомонян заявил РИА «Новости», что Джигарханян в одной из столичных больниц проходит профилактическое обследование. «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице», - заявил Согомонян.

С начала 2018 г. это третья госпитализация Джигарханяна. 17 января его доставили в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз. Проведя обследование, врачи не выявили серьезных заболеваний и выписали актера. 31 января Джигарханяна снова доставили в больницу, однако уже 2 февраля он был отправлен домой.