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Скончался поэт Андрей Дементьев

Скончался поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Поэту было 89 лет.

«Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», – сообщил собеседник агентства в медицинских кругах. О смерти поэта сообщает также телеканал РЕН ТВ.

Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС

Позже информацию о смерти поэта агентству городских новостей «Москва» подтвердила супруга Дементьева Анна Пугач. «Он скончался 40 минут назад в одной из центральных столичных больниц. Причина – возраст, различные болезни», – сказала она. Собеседница агентства добавила, что Дементьев успел собрать свои последние книги, одна из которых передана в издательство.

Дементьев – лауреат Государственной премии СССР и член Союза писателей СССР. С 1981 по 1992 г. был главным редактором журнала «Юность». Он, в частности, написал тексты песен «Аленушка», «Отчий дом», «Баллада о матери» и «Лебединая верность». Среди стихотворений авторства Дементьева – «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком – не простая штука» и др.