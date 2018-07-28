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Названа дата похорон писателя Владимира Войновича

В ночь на субботу стало известно о смерти писателя Владимира Войновича, ему было 85 лет. Об этом сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook. «Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ. Шок. Вот тебе, бабушка, и лунное затмение с полнолунием», — написал Давыдов около часа ночи.

Супруга Войновича Светлана Колесникова подтвердила ТАСС смерть писателя. По ее словам, похороны, скорее всего, состоятся в понедельник, 30 июля. «С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — сказала Колесникова.

Войнович запомнится россиянам как автор строк любимых песен и талантливый человек с активной гражданской позицией, отметил министр культуры Владимир Мединский. «Его творчество — это всегда острый срез действительности, мастерски переданный живым и увлекательным языком», — говорится в телеграмме министра. Он выразил соболезнования семье писателя.

Министерство культуры Российской Федерации Прозаик, поэт, сценарист, драматург Владимир Войнович

Войнович — советский и российский прозаик, поэт, сценарист, драматург. Был лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000), а также почетным членом Российской академии художеств.

Войнович родился в 1932 г. Сталинабаде (сейчас Душанбе, Таджикистан) в семье журналистов. Отец писателя был в 1938 г. осужден за антисоветскую агитацию. Войнович переехал в Москву в 1956 г., дважды неудачно пытался поступить в Литературный институт, затем уехал на освоение целинных земель в Казахскую ССР. Там он начал писать тексты в прозе.

Наиболее известными произведениями автора считаются повесть о Вере Фигнер «Степень доверия», трилогия о солдате Иване Чонкине, антиутопия «Москва 2042», сатирическая повесть «Монументальная пропаганда», книга, посвященная Александру Солженицыну, «Портрет на фоне мифа».