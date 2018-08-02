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Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы

Российский режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, награжден во Франции орденом Искусств и литературы, сообщает французская радиостанция RFI.

«В соответствии с указом, подписанным в четверг министром культуры Франции Франсуазой Ниссен, российский режиссер Кирилл Серебренников, который в течение года находится под домашним арестом в Москве, становится командором ордена Искусств и литературы», — говорится в сообщении радиостанции.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссер и руководство учрежденной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Орден Искусств и литературы — ведомственная награда Франции, которую присуждает министерство культуры страны. Она имеет три степени: кавалер, офицер и командор (высшая степень ордена).

Серебренников — не первый гражданин России, который был удостоен этой награды. В 1997 г. степень командора ордена Искусств и литературы получил Михаил Горбачев. Степени офицера ордена были присуждены Юрию Башмету (в 2000 г.) и Андрею Кончаловскому (в 2005 г.). В июне этого года кавалером ордена стал российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

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