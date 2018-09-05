Стиль жизни

Новости

Минкультуры согласилось разрешить показ фильма «Похищенные сокровища Европы»

Минкультуры готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы», задержка с выдачей была связана с наличием нацистской символики в киноленте, сообщает пресс-служба ведомства.

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», – пояснила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. По итогам заключения юристов нормативно-правового департамента ведомство приняло «решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение», указала Любимова.

«Когда к нам принесли документы на фильм "Похищенные сокровища Европы", сотрудники департамента кинематографии обратили внимание на то, что в фильме присутствует свастика», – пояснила Любимова. Она напомнила, что федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» запрещает пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. По словам Любимовой, Минкультуры предупредило прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время для экспертизы картины – «или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует».

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы, – подчеркнула Любимова. – И если сотрудник "Невафильма" сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм».

Ранее кинопрокатное подразделение компании «Невафильм» CinemaEmotion сообщило, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Похищенные сокровища Европы».

«Похищенные сокровища Европы» – документальный фильм режиссера Клаудио Поли о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Премьера планировалась на 4 сентября в Третьяковской галерее, однако затем была отменена.

Какие фильмы не разрешили показать в России