Новости
Стиль жизни
Новости

Минкультуры согласилось разрешить показ фильма «Похищенные сокровища Европы»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минкультуры готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы», задержка с выдачей была связана с наличием нацистской символики в киноленте, сообщает пресс-служба ведомства.

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы», – пояснила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. По итогам заключения юристов нормативно-правового департамента ведомство приняло «решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение», указала Любимова.

«Когда к нам принесли документы на фильм "Похищенные сокровища Европы", сотрудники департамента кинематографии обратили внимание на то, что в фильме присутствует свастика», – пояснила Любимова. Она напомнила, что федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» запрещает пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики. По словам Любимовой, Минкультуры предупредило прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время для экспертизы картины – «или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует».

«Никакого отказа в получении прокатного удостоверения не было, мы просто попросили время для дополнительной экспертизы, – подчеркнула Любимова. – И если сотрудник "Невафильма" сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм».

Ранее кинопрокатное подразделение компании «Невафильм» CinemaEmotion сообщило, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Похищенные сокровища Европы».

«Похищенные сокровища Европы» – документальный фильм режиссера Клаудио Поли о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Премьера планировалась на 4 сентября в Третьяковской галерее, однако затем была отменена.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Минобороны России подтвердило удары по объектам террористов в Идлибе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны России сегодня подтвердило, что ВКС России накануне, 4 сентября, нанесли удар с воздуха по объектам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Детали воздушной операции раскрыл официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, удары высокоточными боеприпасами по объектам «Джабхат ан-Нусры» в провинции Идлиб нанесли четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. В ночь перед этим средства ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили два ударных беспилотных летательных аппарата террористов. «Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама», – заявил Конашенков.

По его словам, два истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где собирали беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами для них.

«Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов», – сказал представитель Минобороны. Конашенков подчеркнул, что все удары наносились только по подтвержденным целям террористов вне населенных пунктов.

Накануне сирийская оппозиция сообщила о нескольких десятках ударов российских ВКС в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. Минобороны России во вторник не комментировало эти заявления.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

«Первый канал» не продлил контракт с ведущим «Воскресного времени»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Первый канал» не продлил контракт с ведущим программы «Воскресное время» Валерием Фадеевым. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате и давно говорил, что подготовка телепрограммы отнимает у него слишком много времени», – пояснили в пресс-службе. Там отметили, что Фадеев будет вести программу до конца сезона. Нового ведущего «Воскресного времени» пресс-служба не назвала.

В сообщении отмечается, что «Первый канал» благодарит Фадеева за совместную работу и будет рад видеть его в эфире.

Летом 2017 г. Фадеев был избран секретарем Общественной палаты. Он является гендиректором и главным редактором журнала «Эксперт», состоит в высшем совете «Единой России». До прихода Фадеева на «Первый канал» в сентябре 2016 г. итоговую вечернюю воскресную программу с 2012 г. вела Ирада Зейналова.

Политика
Новости

МИД отреагировал на обвинения Лондона против двух россиян по «делу Скрипалей»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский МИД призывает британские власти перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по «делу Скрипалей». Об этом заявила журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя выдвинутые против двух россиян обвинения в применении на территории Великобритании нервно-паралитического вещества «новичок».

«Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что российская сторона направляла Лондону многочисленные запросы по инциденту с отравлением в Солсбери.

«Расследование настолько серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», – подчеркнула Захарова.

В среду британская прокуратура заявила, что обладает достаточными основаниями для предъявления обвинения двум гражданам России – Александру Петрову и Руслану Боширову – в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 г.

Экс-полковник ГРУ двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в состоянии комы в британском Солсбери 4 марта. Уже 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «новичок» (А-234), разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к инциденту. Российские власти последовательно отвергали все обвинения, указывая, что Россия уничтожила все химическое оружие еще в 2017 г. под контролем Организации по запрещению химоружия.

Политика
Новости

Кремль отказался считать претензии к Google чрезвычайной ситуацией

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В претензиях российских госорганов в адрес Google в связи с политическими видеороликами на YouTube оппозиционера Алексея Навального в преддверии выборов нет ничего необычного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обычная ежедневная работа – мониторить различные СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству», – сказал Песков.

«Я не думаю, что здесь можно игнорировать такие проявления [политической агитации], но и нельзя относиться к этому как к какой-то чрезвычайной ситуации», – отметил представитель Кремля.

Ранее несколько российских ведомств направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах в связи с призывами Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, а также выйти на митинги в единый день голосования 9 сентября.

Член Центризбиркома Александр Клюкин объяснил журналистам, что оппозиционер приобретает «у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер». По его словам, ЦИК проинформировал «Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены».

Московские власти не согласовали акцию Навального против пенсионной реформы в единый день голосования. По данным мэрии, сторонники политика планируют менять агитационные материалы ЦИК и участвующего в выборах действующего мэра Москвы Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией.

В магазинах, банках и детских поликлиниках. Как москвичей зазывают на выборы мэра

Экономика
Новости

Минфин в сентябре поставит новый рекорд по закупкам валюты

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин в сентябре – начале октября направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила рекордную сумму – почти 427 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства.

В сентябре Минфин ожидает получить 391,4 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались выше прогнозных на 35,4 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 сентября по 4 октября Минфин закупит валюту на 426,9 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 21,3 млрд руб.

Из-за дорожающей нефти на протяжении последних месяцев Минфин последовательно наращивал закупки валюты, доведя их до 383 млрд руб. в августе – начале сентября. Теперь месячные интервенции увеличатся более чем на 11%, а ежедневные – сразу на 27,5%.

Ранее Центробанк по причине волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США объявил о прекращении закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Эта мера помогла стабилизировать курс рубля. Несмотря на это, Минфин пообещал выполнить план закупок согласно бюджетному правилу: вместо операций на бирже валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ. В свою очередь, регулятор до конца сентября не будет продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

В сообщении Минфина отмечается, что ЦБ будет принимать решение о возобновлении покупки валюты на бирже с учетом фактической ситуации на финансовых рынках в сентябре.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Иран назвал условие выхода из ядерной сделки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Страны Европы должны до 4 ноября – даты возобновления санкций США против нефтяной отрасли – принять решительные меры для сохранения ядерной сделки с Ираном. В противном случае дальнейшие усилия будут бесполезными, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Мы ясно заявили европейцам, что, если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая экспорт нефти и работу банковского сектора, мы выйдем из СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]», – приводит иранское агентство Tasnim заявление Арагчи. По его словам, «если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл».

«До тех пор пока мы сможем продавать свою нефть, выход из СВПД будет не в наших интересах», – уточнил Арагчи.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая тормозит ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Иран заявил, что пока будет придерживаться соглашения, и международные наблюдатели подтвердили, что страна выполняет свое обещание.

В августе вступила в действие первая часть санкций США против Ирана – ограничения на продажу долларов Тегерану, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом страны. Санкции США, вступающие в действие 4 ноября, затрагивают основу экономики Ирана – нефтяной сектор. В начале июля директор отдела политического планирования госдепартамента Брайан Хук объявил, что США всерьез намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана.

Евросоюз заявил, что намерен защищать СВПД и европейские компании, которые затронет решение США. «Однако найти практические способы обхода санкций США оказалось непросто, что делает все менее убедительными попытки европейских партнеров удержать Иран в сделке», – отмечает Bloomberg.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Туполев» сообщил предварительные характеристики сверхзвукового самолета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету находятся на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам, сообщил «РИА Новости» заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Валерий Солозобов.

По предварительным оценкам, в самолете будет около 30 посадочных мест, взлетная масса составит примерно 70 т, а крейсерская скорость будет в диапазоне от 1500 до 2200 км/ч. По словам Солозобова, сейчас прорабатываются две основные версии самолета с крылом фиксированной и изменяемой геометрии.

В первые годы производства самолет будет стоить чуть дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях, добавил Солозобов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия не стоит на месте в вопросе создания гражданского сверхзвукового самолета. По его словам, главная проблема сверхзвуковой авиации – это преодоление звукового барьера.

В январе президент Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, применяемые в Ту-160.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу (275 т).

10 самых важных самолетов России и СССР

Бизнес
Новости

Минфин готов обсуждать введение минимальной цены на пиво

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов пока не будет выступать с предложением по введению минимальной розничной цены на пиво, но готово обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность», приводит ТАСС слова замминистра.

Трунин добавил, что вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны.

Ранее руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что ведомство планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво в Росалкогольрегулирование обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются Минфином с 2009 г. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку (205 руб. за 0,5 л), коньяк (371 руб. за 0,5 л), шампанское (164 руб. за 0,75 л). Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

Названы самые трезвые регионы России

Бизнес
Новости

В России могут запретить свободную продажу спиртосодержащих антисептиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росалкогольрегулирование намерено усилить борьбу с нелегальным оборотом этилового спирта в виде фармсубстанции, сообщил в интервью «РИА Новости» руководитель ведомства Игорь Алешин. В частности, власти хотят запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков.

Алешин отметил, что на рынке по-прежнему остаются проблемы с нелегальным оборотом алкогольных суррогатов. По его словам, сейчас в качестве доступного заменителя алкоголя используется два вида продукции – медицинские настойки типа «Боярышника» и различные лосьоны и ароматизаторы.

«Перечисленные спиртосодержащие жидкости приобретаются в основном для употребления внутрь», – пояснил Алешин. По его словам, главное преимущество таких суррогатов – это их низкая цена. Но при употреблении не по назначению они могут быть опасны для жизни и здоровья потребителей. 

Сейчас в России действует запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Эта мера, по словам Алешина, хорошо работает в обычных продовольственных магазинах, но в аптечной сети настойки боярышника, пиона и перца по-прежнему продаются.

По его словам, изменения в законодательство, регулирующее производство и оборот фармсубстанций, будут внесены в ближайшее время. Они включают в себя усиление ответственности за незаконный оборот медицинского спирта, пресечение его поставок на нелегальный рынок и отмену оборота антисептических медицинских растворов. 

Борьба с алкогольными суррогатами в России усилилась после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек. 

Технологии
Новости

Опубликованы фотографии создания первой советской баллистической ракеты

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») опубликовал исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1, которая была испытана 70 лет назад.

Фотографии были сделаны во время производства ракеты и собраны в альбом в 1950 г. Ранее эти снимки были недоступны для широкой аудитории.

На обнародованных фотографиях изображены различные схемы, которые использовались при создании ракеты, а также отдельные детали механизма и специальное оборудование.

Р-1 была аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты изучали после Второй мировой войны. Инженеры сначала полностью воспроизвели оригинальную систему управления ФАУ-2, а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с использованием отечественных материалов. При этом производство некоторых компонентов налаживалось специально для создания ракеты.

Ракета имела одноконтурную систему управления, т. е. контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами.

Бизнес
Новости

«Магнит» запустил программу обратного выкупа акций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ПАО «Магнит» с 5 сентября запустило программу выкупа своих обыкновенных акций на сумму до 16,5 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера. О том, что компания проведет обратный выкуп акций, было объявлено 21 августа.

Программу выкупа реализует «дочка» «Магнита» – АО «Тандер» – через ООО «Ренессанс брокер».

«По условиям программы максимальный объем приобретения составляет 16,5 млрд руб. Реализация программы начнется 5 сентября 2018 г. и завершится не позднее 28 декабря 2018 г.», – говорится в сообщении ритейлера.

Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить «Тандер» достаточным количеством акций, необходимым для поощрения топ-менеджмента.

«Ренессанс брокер» будет выкупать акции «Магнита» за свой счет и от своего имени и затем продавать их «Тандеру» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже за период выкупа.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 16 960 магазинов: 12 503 в формате «магазин у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит семейный» и 4000 магазинов дрогери, расположенных в 2808 населенных пунктах России.

В первом полугодии выручка компании по МСФО составила 595 млрд руб., EBITDA 44 млрд руб.

Читать ещё
Preloader more
Фото