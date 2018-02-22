«Смерть Сталина» не удалось показать даже подпольно

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Запрет фильма только возбудил желание узнать, какой получилась «Смерть Сталина» у британского режиссера

Лекторий культурной платформы «Синхронизация» планировал показать 3 марта фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Объявление о показе было опубликовано на сайте проекта и на его страницах в социальных сетях. Билет на показ стоил 1200 руб. Несмотря на такую высокую цену, более 30 человек в группе «Синхронизации» на Facebook отметили, что придут на показ.

Проблема в том, что фильм официально запрещен к показу в России: 23 января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на картину. Министр культуры Владимир Мединский назвал ее оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма».

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