Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Тайная «Смерть Сталина»

«Смерть Сталина» не удалось показать даже подпольно

Культурная платформа собиралась устроить просмотр, да помешал запрос «Ведомостей»
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Лекторий культурной платформы «Синхронизация» планировал показать 3 марта фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Объявление о показе было опубликовано на сайте проекта и на его страницах в социальных сетях. Билет на показ стоил 1200 руб. Несмотря на такую высокую цену, более 30 человек в группе «Синхронизации» на Facebook отметили, что придут на показ.

Проблема в том, что фильм официально запрещен к показу в России: 23 января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на картину. Министр культуры Владимир Мединский назвал ее оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма».

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Комментарии  ()
Андрей ПРФ
11:26 22.02.2018
Речь не обо мне лично - как в прошлом учитель английского я могу заказать DVD на Амазоне и посмотреть в оригинале, как я сегодня смотрю сериалы на ororo.tv , когда-то я слушал Радио Свобода, Deutsche Welle сквозь вой глушилок на коротких волнах ВЭФ-Спидолы. Я просто не понимаю моральных уродов, пытающихся в век Интернета соорудить неототалитарный железный занавес - у них крыша поехала? Они не ведают, что творят? Их пахан обезумел от ужаса? В чем проблема, почему нельзя просто руководствоваться принципом Конституции РФ, сформулированным в ее, Конституции РФ, ст.29: "Цензура запрещается"? К чему этот радикальный экстремизм от моральных уродов?
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