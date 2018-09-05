Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится в Facebook прокатной компании CinemaEmotion.
Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении. Компания обещала о них рассказать.
«Похищенные сокровища Европы» – фильм о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Режиссер – Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Ранее CinemaEmotion сообщала, что премьера пройдет в Третьяковской галерее во вторник, 4 сентября. Состоялся ли показ – неизвестно.
В начале года было отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Тогда министр культуры Владимир Мединский объяснил, «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.