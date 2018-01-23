Мединский обосновал запрет проката «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на скандал вокруг отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина», опубликовав комментарий на сайте Минкультуры. Министр напомнил об отсутствии цензуры в России, но рассказал, что министерство предупреждало прокатчика о несвоевременности выхода фильма.
По словам Мединского, в Минкультуры «поступают обращения граждан по итогам просмотра британского фильма «Смерть Сталина». Министр считает, что «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.
Министр культуры не возражает против критических оценок истории, но призывает помнить о «нравственной границе между критическим анализом истории и глумлением над ней». «Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом, - пишет Мединский. - Нас прокатчик не услышал».
«Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма. В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу», - говорится в сообщении министерства.
Фильм «Смерть Сталина» не будет показан в кинотеатрах в России, заявила сегодня директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Прокатное удостоверение фильма (без такого документа кинотеатры не имеют права показывать картину) будет отозвано. Любимова пояснила, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Этому предшествовал просмотр фильма российскими кинодеятелями, которые пришли к выводу, что комедия не представляет исторической и культурной ценности, а также является оскорбительной.
«Смерть Сталина» - сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января.