Россияне назвали кумиров XX века
Юрий Гагарин занял первую строчку рейтинга опроса ВЦИОМа
Летчик-космонавт Юрий Гагарин стал главным кумиром XX века по результатам опроса ВЦИОМа, опубликованным на сайте компании. В 2010 г. у него тоже было первое место (35% опрошенных)
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На втором месте оказался Владимир Высоцкий (28% опрошенных)
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков: 27%, третье место
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Иосифа Сталина считают кумиром 22% опрошенных
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Писатель Александр Солженицын — пятое место (14%)
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Писатель Лев Толстой на шестом месте в списке кумиров XX века (13%)
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Солистка балета Большого театра Майя Плисецкая – седьмое место (13%)
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Владимир Ленин: 12%, восьмое место
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11% опрошенных назвали своим кумиром советского физика, академика Андрея Сахарова
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Замыкает десятку бывшая фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина (на фото с Александром Зайцевым во время чемпионата мира и Европы в парном катании 1975 г). В список кумиров XX века также вошли Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Андрей Миронов, Лев Яшин, Федор Шаляпин, Иосиф Бродский, Любовь Орлова, Дмитрий Шостакович, Василий Чапаев, Михаил Горбачев и Илья Репин
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