Россияне назвали кумиров XX века

Вячеслав Ун Да-син / Фотохроника ТАСС

Замыкает десятку бывшая фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина (на фото с Александром Зайцевым во время чемпионата мира и Европы в парном катании 1975 г). В список кумиров XX века также вошли Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Андрей Миронов, Лев Яшин, Федор Шаляпин, Иосиф Бродский, Любовь Орлова, Дмитрий Шостакович, Василий Чапаев, Михаил Горбачев и Илья Репин

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