Минкультуры вышло из числа организаторов «Золотой маски»
Министерство культуры России сложило полномочия организатора российской театральной премии «Золотая маска», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра культуры Павла Степанова. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.
«Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования», – цитирует агентство пресс-службу министерства. Письма о выходе из числа организаторов направлены на имя председателя Союза театральных деятелей (СТД) России Александра Калягина, президента награды Игоря Костолевского и гендиректора премии Марии Ревякиной.
В конце сентября уволился по собственному желанию куратор российских театров – руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Андрей Малышев. Он обосновал свое решение несогласием с позицией руководства СТД – одного из организаторов «Золотой маски». Малышев тогда рассказал РБК, что Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не нашла поддержки СТД. Речь шла прежде всего о ротации «возрастного руководства театров» и об отказе от совмещения функций худрука и директора.
Павел Степанов, назначенный замминистра культуры в августе этого года, курировал департамент Малышева. До своего назначения Степанов был советником министра культуры по вопросам кинематографии и возглавлял ООО «Централ партнершип».
Самая престижная театральная премия России «Золотая маска» учреждена в 1993 г. В этом году премию в номинации «Лучший режиссер в опере» получил находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников за спектакль «Чаадский», поставленный в «Геликон-опере».